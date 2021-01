Posizione scoperta per sei mesi all'Ufficio scolastico

La Spezia - Incarico disponibile all’Ufficio IV Ambito territoriale di La Spezia (ufficio legale, contenzioso e disciplinare) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. L'incarico va dal 12 febbraio all'11 agosto 2021. È possibile presentare la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico di titolarità o per l’incarico di reggenza o per entrambe le tipologie di incarico entro le ore 23:59 del giorno 29 gennaio 2021, trasmettendo la domanda esclusivamente tramite posta elettronica certificata unitamente al proprio curriculum vitae datato e sottoscritto e alla copia di un valido documento di identità, all'indirizzo di posta elettronica certificata drli@postacert.istruzione.it

Modulistica e dettagli sul sito del Miur.