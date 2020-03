Positivo un dipendente Esselunga, i sindacati chiedono la sanificazione

La Spezia - L'ultimo suo giorno di servizio presso il supermercato Esselunga della Spezia risale al 14 marzo scorso, in pratica due settimane fa. E da allora non si segnalano altri casi di positività al coronavirus tra dipendenti del punto vendita. Questo fanno sapere i sindacati, che ieri pomeriggio hanno comunque chiesto all'azienda un'opera di sanificazione dei locali quale quella che l'Usl locale ha ordinato per il superstore di Carrara. "Dopo aver lavorato alla Spezia, il dipendente ha preso un permesso e successivamente è stato in servizio presso il punto vendita di Carrara per due giorni - ricostruisce Luca Comiti, segretario Filcams Cgil -. Capita che alcuni lavoratori si spostino tra punti vendita. Saputo della vicenda mi sono attivato presso l'azienda, che ha garantito implementeranno la sanificazione dei locali". Per il protagonista, suo malgrado, della vicenda sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale.

"Indipendentemente dal caso specifico, qui è il protocollo che mostra dei grandi punti di debolezza - sottolinea tuttavia Comiti - Da quando un lavoratore si sente male, gli viene fatto il tampone e arriva l'esito, passano dieci giorni perché questo deve andare fino a Genova come sappiamo. E' chiaro che in quel lasso di tempo i colleghi vivono nell'incertezza e il contagio rischia di veicolarsi ulteriormente. Ci vorrebbe una tutela maggior per le persone. Non si può lasciare che il protocollo si attivi con questo ritardo".



