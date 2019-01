Porto isolato, il 95 per cento dei camionisti aderisce allo sciopero

La protesta contro le modifiche proposte dal mobility package ha visto la partecipazione di moltissimi autotrasportatori e l'istituzione di dieci presidi sul territorio provinciale.

La Spezia - Nessun tir questa mattina ha varcato i gate del porto spezzino. La partecipazione allo sciopero unitario contro il mobility package in fase di discussione tra Bruxelles e Strasburgo è stata infatti elevatissima: dieci presidi sul territorio, in massima parte al retroporto di Santo Stefano e al porto spezzino, con il 95% circa di adesioni.

La mobilitazione unitaria voluta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti rappresenta l'atto di forza delle sigle e dei lavoratori del comparto nei confronti delle norme proposte nelle aule europee e già bocciate nei giorni scorsi dal parere dello stesso Parlamento, ma che saranno discusse in maniera definitiva solo il 31 gennaio prossimo.



Giordano Arfeo, della segreteria Filt Cgil della Spezia, è stato protagonista della manifestazione della scorsa settimana al confine italo-francese di Ventimiglia, che ha visto la partecipazione dei camionisti italiani e francesi: “La nostra è una protesta unitaria contro le norme contenute nel pacchetto mobilità in discussione al Parlamento europeo, che prevedono un peggioramento delle condizioni di guida e di riposo dei conducenti professionisti di camion e pullman. Il nuovo regolamento concentra il riposo lungo sulla quarta settimana del mese, determinando così un allungamento dei tempi di lavoro nelle prime tre settimane e un aumento dei carichi di stress e quindi dei rischi per i lavoratori e gli utenti della strada.”



“Il decreto non è stato affatto ritirato - precisa Fabio Quaretti, segretario provinciale Filt Cgil -. Sono solo stati presentati emendamenti che saranno discussi il 31 gennaio. Non è la prima volta che scioperiamo contro l'abbassamento delle tutele e della sicurezza dei lavoratori dell'autostrasporto e la mobilitazione continuerà se il decreto non sarà ritirato. L'alta adesione allo sciopero dimostra che i lavoratori sono giustamente sensibili rispetto al tema della sicurezza.”