Porto Lotti a Dusseldorf, rappresenta la provincia spezzina

La Spezia - Al Salone Nautico a Dusseldorf da oggi va in scena l'alleanza tra il network dei porti liguri e la rete dei prodotti dei prodotti agricoli DOP del nostro territorio. A Boot 2020 cinque strutture turistiche liguri d’eccellenza (Marina di Loano, Marina Genova, Marina Porto Antico, Marina Molo Vecchio e la spezzina Porto Lotti) portano al centro dell’Europa i loro 2.400 posti barca con Liguria for Yachting. E nello stand - grazie ad Assaggia la Liguria, la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio - si racconteranno i tre sapori simbolo della nostra terra: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. Nello spazio di Liguria for Yacthing saranno infatti proposti show e laboratori – degustazione nonché un Infopoint di approfondimento, degustazione e animazione.



Per tre giorni i visitatori - insieme alle proposte dedicate per i diportisti come la Pass-Port Experience che offre una crociera nella riviera ligure con accoglienza e servizi ‘first class’ e condizioni particolari di ormeggio nelle cinque marine che fanno parte del network - avranno la possibilità di scoprire il mito della preparazione del pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP, seguire la degustazione guidata dell’Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e dei vini liguri DOP, approfondendo i migliori accostamenti e utilizzi in cucina.