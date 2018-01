Porto Lab Academy sbarca per la prima volta allo scalo di Carrara

La Spezia - Sarà la sede di Marina di Carrara dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale a dare ospitalità dal 22 al 24 febbraio 2018 ai Tutor e Partner del progetto Porto Lab, riuniti per l’annuale incontro della Porto Lab Academy: un momento di formazione, condivisione di esperienze e idee per il futuro relativamente all’attività Porto Lab, ma non solo.

Da quest’anno infatti la Porto Lab Academy è anche un Workshop aperto al pubblico dedicato al tema del rapporto tra città e porto: sono previsti interventi di Consthip Italia e AdSP del Mar Ligure Orientale, ma anche di Assoporti, AdSP del Mar di Sardegna, AdSP dell’Adriatico Centrale, Porto di Gioia Tauro e di AIVP – The Worldwide Nework of Port Cities.

Dopo il benvenuto da parte della Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Arch. Carla Roncallo, si procederà con l’avvio dei lavori del Workshop pubblico “Porto e città: scuola, cultura, formazione, lavoro, ambiente. Le sfide per il futuro”, al quale è invitata a partecipare la cittadinanza e in particolare gli studenti delle scuole. La giornata successiva, più strettamente legata alla formazione dei Tutor Porto Lab e svolta a porte chiuse, sarà condotta da Emanuele Breveglieri e Roberta Barzaghi, i creativi che da sempre lavorano ai contenuti e alle attività formative del progetto Porto Lab, che proporranno attvità di gruppo e quindi nel pomeriggio una visita guidata al Port Center di Livorno.

La scelta della sede di questa edizione dell’Academy non è casuale: infatti da quest’anno Porto Lab, oltre che nei porti della Spezia, Cagliari, Gioia Tauro, Ravenna e nel centro intermodale di Melzo, è anche nel porto di Marina di Carrara, presso il terminal del Gruppo Grendi. Grendi, già sponsor del progetto, ha condiviso in maniera profonda con Contship Italia e la AdSP del Mar Ligure Orientale i principi e le opportunità del progetto, decidendo di investire energie e risorse con ben 400 studenti già nel primo anno di avvio di Portolab presso il loro terminal.