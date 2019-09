Porti meglio connessi, la Spezia nella top 12 in un Mediterraneo "cinese"

La Spezia - Perde un paio di punti, ma il porto della Spezia rimane saldamente nella top 12 dei porti mediterranei. Come ogni anno la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo stila la lista dei porti meglio connessi al mondo. Uno per uno, dei 900 maggior scali di tutto il pianeta per mettere in fila che raccontino quanti scali, quante compagnie marittime, quanti container vengono lavorati ogni anno e con quale tempestività ed efficienza. Preso come 100 il punteggio ottenuto nel 2018 dal miglior porto mondiale, ovvero Hong Kong, è su questo valore che si riparametra la classifica per l'anno in corso.

A livello italiano, la Spezia è terza con 41.21 punti, preceduta solo da Genova (52.71) e Gioia Tauro (48.98). Si fa sotto Trieste (35.34), migliorano Livorno (27.01) e Napoli (25.69); poi Civitavecchia (21.64) e Venezia (19.66). Rimanendo solo nel Mediterraneo nord occidentale, e contando solo i porti gateway, la Spezia è quarta dopo Barcellona (59.68), Genova e Marsiglia (43.54). A dominare su scala globale sono i porti asiatici con Shanghai (134.32), Singapore (124.63), Pusan in Corea (114.45) e Hong Kong (102.69). Reggono i porti del Nord Europa: Anversa (93.73), Rotterdam (92.75) e Amburgo (77.46).

Nel Mediterrano brilla il porto del Pireo (63.02) in cui l'ingresso dei cinesi di Cosco ha portato un balzo in avanti nei servizi: uno degli effetti degli investimenti sulla Via della Seta di cui si è molto parlato anche in Italia. Dando uno sguardo al mondo, si segnala la ripresa dei traffici sui porti della East Coast americana (New York in primis) a seguito dell'espansione del Canale di Panama.