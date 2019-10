Poeti, santi, ma navigatori pochi. Sanlorenzo forma gli steward di bordo

La Spezia - Circa metà degli yacht sopra i 25 metri costruiti ogni anno provengono da un cantiere italiano, in particolare dal distretto che va dalla Spezia a Viareggio. A bordo però i membri dell'equipaggio originari del Belpaese rappresentano una netta minoranza, circa il 5 per cento del totale. Mancano insomma dei marittimi nostrani a cui affidare il comfort e il funzionamento dei tanti gioielli della nautica made in Italy. Un fattore che Sanlorenzo Academy ha deciso di provare a sovvertire avviando un corso post diploma insieme all'ente di formazione Cisita. L'annuncio era già stato dal cavalier Massimo Perotti in occasione del convegno "La Spezia città del domani" nel 2017 (qui l'articolo). Oggi quel progetto sta per vedere la luce.

Due anni e mezzo dopo, ancora da Villa Marigola arriva la conferma. "Sanlorenzo Academy darà vita ad un corso post diploma tecnico per formare personale di bordo tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2020 - ha spiegato Paolo Bertetti, responsabile ricerca e sviluppo del cantiere di Via San Bartolomeo - Un anno di training specifico insieme al Cisita per diventare steward, hostess o deckhand. Sarà un bando comunale, speriamo di vedere arrivare tanti ragazzi e ragazze interessate". Le prime figure si occupano dell'assistenza agli ospiti a bordo ma devono saper padroneggiare anche le norme di sicurezza e gestire le eventuali emergenze a bordo, mentre l'ultimo è l'addetto alla coperta che deve sempre essere tirata a lucido.



Lavori faticosi, che comportano il vivere a bordo per lunghi periodi ma danno anche la possibilità di visitare alcuni dei porti turistici più affascinanti del mondo. Figure professionali per cui esiste un'elevata richiesta e che garantiscono stipendi molto interessanti. Legati a una certa stagionalità ovviamente, ma svolti in consessi internazionali (l'inglese è d'obbligo) e quindi potenzialmente con competenze spendibili in tutto il globo. "Alla Spezia i ragazzi sanno che ci sono le navi militari e i traghetti ma non sanno ancora cos'è la nautica e il suo ambiente", osserva Bertetti.

L'investimento è doppio, perché sono posti di lavoro passibili di generare a loro volta altri affari. "Le barche una volta prodotte, poi ritornano per il refitting - spiega il manager - Chi definisce in quale cantiere si fa manutenzione è solitamente il comandante, che ha un budget a disposizione garantito dall'armatore. Siccome devono passare parecchie settimane lì dove si compie il refitting, questi tendono ad andare dove si trovano bene. E' chiaro che se avessimo equipaggi con più italiani, avremmo anche più ritorni in questo senso. Parliamo di parecchie persone che devono fermarsi per un certo periodo di tempo". Operazioni che si svolgono d'inverno, ovvero quando le strutture ricettive lavorano di meno con una ricaduta ulteriore sul territorio. Puro business o destagionalizzazione legata ai flussi turistici, fate voi.