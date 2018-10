Pochi posti disponibili per i corsi di Cna Ecipa

La Spezia - Ancora pochi posti disponibili per due corsi di Cna Ecipa. Il primo è il corso di formazione per Addetto di Primo Soccorso Aziendale ed ha una durata di 12 o 16 ore a seconda del codice rischio dell'impresa in cui si opera ed è obbligatorio per imprese con dipendenti.



Ricordiamo che il basso rischio corrisponde a codice rischio Inail inferiore a 4 e/o meno di 5 dipendenti, e il rischio alto ad un codice Inail superiore con più di 5 dipendenti.

Il corso inizierà giovedì 18 ottobre e si terrà una volta la settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e a condurlo sarà un medico esperto, come previsto dal DM. 388/2003.



Il secondo è il corso per l'abilitazione ad eseguire i tatuaggi, piercing e trucco permanente.



Le lezioni si svolgeranno a partire da martedì 16 ottobre nella sede Cna La Spezia di via Padre Giuliani 6. Il corso di 30 ore è autorizzato dalla Regione Liguria ed è realizzato in stretta collaborazione con l'Asl 5 che ne cura il programma e le docenze per quanto concerne tutta la parte teorica; mentre le lezioni pratiche saranno tenute da un tatuatore esperto. Ricordiamo che è normato dal DGR del 04/07/2008 e se non si è in possesso di questo specifico attestato non è possibile operare in Liguria, né come dipendente né come titolare d'impresa.



Si precisa che per le estetiste qualificate è “consentita la prestazione dell’attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte”.