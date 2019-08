Piazza del mercato, settembre è il mese delle scelte definitive

La Spezia - "La palla ora è in mano al Comune e aspettiamo il prossimo incontro previsto nelle prossime settimane per capire se le nostre istanze sono state accolte. Non possiamo negare comunque una certa preoccupazione per la durata dei lavori. E' chiaro che per quel che concerne noi operatori, mesi se non anni di cantiere ci fanno impensierire". Mentre la stagione avanza verso il Ferragosto e gran parte della città si mette in standby, dalle parti di Piazza del Mercato il lavoro non conosce sosta. Pochi, almeno fino ad ora, coloro i quali hanno chiuso i loro banchi nei box, alla ricerca di guadagni magari attraverso i turisti che passano dal centro città, nel tragitto che dal mare raggiunge la stazione ferroviaria. Il punto di vista di Giovanni Iadarola, rappresentante del Civ Mac per Confesercenti di Piazza Cavour, non può prescindere da un'amplia riflessioneo sul progetto della nuova Piazza Cavour e sulle delicate fasi partecipative riguardo alle proposte del progetto vincitore a seguito dell'incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con i rappresentanti delle associazioni di categoria.



L'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, che segue fin dall'inizio tutto il processo che ha portato fino a questo punto, parla di upgrade al progetto vincitore: "Veniamo da un incontro proficuo dove i rappresentanti delle categorie hanno ribadito le loro osservazioni. Siamo alla ricerca di un bilanciamento fra il progetto che ha vinto il bando di idee e le istanze degli operatori. E' un progetto modulabile e questo permette un nuovo momento di approfondimento già fissato per metà settembre. Cosa chiedono? La possibilità di chiudere la piazza all'occorrenza e due modifche di natura logistica: la prima riguarda gli accessi alla piazza stessa, la seconda invece si concentra su un piano della sosta da rivedere".



Non distante da quello di Iadarola il pensiero di Rosy Brancaleone sempre del Civ Mac, delegata di Cna: "Noi operatori abbiamo le nostre preoccupazioni ma penso anche che perdere i finanziamenti sarebbe davvero un peccato. Ora aspettiamo la riunione di settembre per avere le idee più chiare". Corrado Spadaccini, sempre del Civ Mac in quota con l'associazione di categoria Confartigianato, ha aggiunto: "Abbiamo già chiesto alcune modifiche al progetto ad esempio di non inserire bar e ristoranti ma di introdurre strutture che favoriscano il turismo. Abbiamo apprezzato il tema della mobilità elettrica ma è chiaro che servono collegamenti efficienti con Atc e soprattutto i parcheggi. C'è da riconoscere che una parte delle richieste che avevamo avanzato nei mesi scorsi sono state accolte. Sarà fondamentale l'incontro dopo la pausa estiva". Il sempre attivo Bryan Herdocia, in merito all'incontro dei giorni scorsi sottolinea: "Noi non eravamo a conoscenza di questo incontro e devo dire la verità questa situazione un po' mi rammarica. Per sostenere Piazza Cavour servono tante idee. Con altri operatori ci stiamo organizzando e in parte ci stiamo riuscendo, ad aumentare le aperture del mercato. E' una cosa che può funzionare, noi vogliamo che la piazza sia viva!".



C.Alf - F.lug.