Piazza Brin, una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne

La Spezia - Questo pomeriggio in Piazza Brin, alla presenza del Sindaco Pierluigi Peracchini, il Prefetto Maria Luisa Inversini e il Questore Silvia Burdese si è tenuta la cerimonia di consegna in piazza Brina di una panchina rossa simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche l’Assessore alle Pari Opportunità Giulia Giorgi, la Presidente di UDI Franca Beltramo e il Presidente di Prospezia Ciassa Brin Andrea Canini insieme ad altri rappresentanti delle associazioni. La panchina è stata donata al Comune della Spezia dalle associazioni UDI - Telefono Donna e Prospezia Ciassa Brin per ricordare tutte le donne vittime di violenza. Una piaga che con l'emergenza sanitaria non si è certo attenutata, anzi: si pensi che da gennaio a ottobre 2020 le donne inserite in case sicure sono state sei, con nove minori. A questo LINK un recente approfondimento sulla violenza di genere nel corso di una commissione dedicata.