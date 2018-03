Piazza Affari in territorio negativo, tengono le altre borse europee

La Spezia - La Borsa di Milano apre con un -2% nel lunedì post elezioni. Co lo scrutinio ancora in corso anche il mercato si interroga se ci sarà modo di trovare una maggioranza in grado di governare l'Italia, il tutto mentre in Germania la grande coalizione della Merkel muove i suoi passi verso un altro ciclo di stabilità della locomotiva europea. Nel Belpaese in ogni caso il Ftse Mib poco dopo le 9 scendeva dell'1% con la maglia nera di Mediaset (-5%) che chiaramente risente del brutto risultato elettorale di Forza Italia e la brutta performance dei bancari. Positivi il resto dei listini continentali. Non c'è ancora un effetto Italia insomma.