Piana va in Friuladria, Borrelli nuovo direttore di Carispezia

Il nuovo numero uno è laureato alla Cattolica, ha iniziato in Cariplo poi Banca Intesa fino allo sbarco in Cariparma e alla carriera in Crédit Agricole.

La Spezia - Dopo Roberto Ghisellini, anche Carlo Piana lascia il golfo e Carispezia per assumere la direzione di Friuladria. Il nuovo direttore generale di Palazzo Biassa sarà Gianluca Borrelli, nato a Milano nel 1972 e laureato in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



Nel 1994 inizia il percorso lavorativo in Cariplo e nel 1998 è in staff ai Direttori Generali, che si sono susseguiti, occupandosi di Finanza e operazioni straordinarie. Dal 2002 è in Banca Intesa come responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione delle banche controllate italiane. Entra in Cariparma nel 2005 con funzioni di responsabilità crescenti in Finanza fino a diventare nel 2009 responsabile dell’Area Valore del Gruppo Crédit Agricole che comprende, oltre alla Pianificazione e Controllo di Gestione, anche l’Amministrazione, la Fiscalità e il Bilancio. Nel 2010 trascorre un periodo a Parigi presso la Direzione Finanza di Crédit Agricole. Nel 2012 è nominato Direttore Retail del Gruppo Crédit Agricole in Italia con la responsabilità della Rete Commerciale, del Marketing e di progetti di trasformazione e innovazione delle filiali. Nel giugno 2015 assume anche la responsabilità dell’Area Affari Agricoltura e Agroalimentare, oltre che della Banca Telefonica, lasciando la Funzione di Marketing Retail. Nel 2016 è nominato Direttore Generale di due entità del Gruppo Crédit Agricole in Italia: Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor.



All’inizio del 2018, a termine di un percorso triennale del Gruppo Crédit Agricole, ha ottenuto il riconoscimento di «Directeur Général Adjoint du Groupe Crédit Agricole». In aggiunta ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione in: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Assilea (Associazione Italiana Leasing) e Assifact (Associazione Italiana Factoring). È sposato e ha tre figli.