Peracchini nomina Cristiano Lavaggi nel cda di Iren

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini questa mattina ha firmato il decreto per la designazione di un componente del consiglio di amministrazione di Iren S.p.A, nominando Cristiano Lavaggi in rappresentanza e nell’interesse della provincia della Spezia.

La nomina è avvenuta a seguito del Bando pubblico volto ad acquisire candidature per la designazione di un rappresentante delle “Parti Spezzine” in seno al cda.

Sono pervenute 24 candidature e Peracchini dopo avere accuratamente visionato i curricula ha scelto il dottor Lavaggi.



Tra i compiti di Lavaggi, consulente che opera a Castelnuovo Magra e candidato alle elezioni regionali del 2015 per il centrodestra, ci sarà la verifica dei piani di investimento del Gruppo Iren e le conseguenti ricadute sul territorio. Ma anche proporre, per quanto in suo potere, eventuali nuove iniziative e progetti su impulso dei soci Iren ex soci Acam. Infine avrà un ruolo di connessione e coordinamento con gli altri rappresentanti nei cda delle controllate, Acam Acque ed Acam Ambiente.



“Congratulazioni al dottor Lavaggi per il nuovo incarico di rappresentante delle Parti Spezzine nel consiglio di amministrazione di Iren e i miei più sinceri auguri di buon lavoro – dichiara Peracchini –. Sono sicuro che Lavaggi ricoprirà questo incarico con grande serietà e competenza. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al bando pubblico”.