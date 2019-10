Peracchini a Roma per Enel, incontro al Ministero dell'Ambiente

La Spezia - Nella giornata di domani, il sindaco della Spezia Peracchini, accompagnato dall’ingegnere Claudio Canetti del Comune della Spezia e dall’ingegnere Gianni Benvenuto della Provincia della Spezia, sarà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la riunione della conferenza dei servizi indetta per il riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Ministero il 6 settembre 2013 alla Società Enel Produzione S.p.A con l’esercizio della centrale termoelettrica Eugenio Montale situata nel Comune della Spezia. “Domani sarò alla conferenza dei servizi al Ministero dell’Ambiente, per ribadire con forza che la produzione di carbone della Centrale Enel venga definitivamente dismessa entro il 2021. Avevo già dato mandato ai rappresentanti del Gruppo Istruttore di inserire, nel parere conclusivo, la disposizione prescrittiva che l’unità della Centrale di Vallegrande debba essere fermata definitivamente entro il 2021, fermo restando l’acquisizione delle dovute autorizzazioni ambientali ed industriali, ma è chiaro che la mia presenza a Roma determina, oltre a un’indicazione tecnica, anche un’indicazione politica ben precisa.

Il rischio è che il Ministero rinnovi l’AIA a Enel per bruciare carbone ancora per otto anni più otto: la nostra posizione è che la produzione di carbone cessi completamene entro il 2021. Domani non sarà solo la mia voce a richiedere al Governo di non autorizzare l’AIA, ma quella di tutto il consiglio comunale e, quindi, della Città della Spezia che mi dato un chiaro mandato con l’ordine del giorno firmato e approvato da maggioranza ed opposizione”.