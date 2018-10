Peracchini: "Sanlorenzo Academy frutto lavoro di squadra"

La Spezia - "La Sanlorenzo Academy è un ottimo segnale auspicato fin dalla campagna elettorale. Fin dall’inizio abbiamo seguito questo progetto con grande attenzione agevolandolo il più possibile perché connota in modo serio la Città che, al di là degli slogan, ha tutte le carte in regola per diventare la capitale mondiale della nautica". Queste le parole del sindaco Pierluigi Peracchini. "Attraverso un’azione coordinata fra la Sanlorenzo Academy e il potenziamento del nostro Polo Marconi, possiamo offrire ai nostri giovani una possibilità di occupazione concreta grazie a una formazione di livello a trecentosessanta gradi che va da un’alta specializzazione tecnica alla laurea magistrale".



"Grazie al focus sulla nautica promosso dal laboratorio dello sviluppo economico, nel 2019 sappiamo che ci sarà una richiesta da parte del mercato del lavoro solo sul campo nautico di oltre 60 ragazzi. Dal nostro punto di vista, cercheremo il più possibile di creare le condizioni affinché sul territorio vengano promosse attività formative legate all’Academy per permettere ai nostri giovani di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Lo sportello Infolavoro del Comune della Spezia rappresenta in questo senso uno snodo importante per avere informazioni sulla Sanlorenzo Academy e non solo adempiendo concretamente alla sua funzione: mettere in rete e far entrare nella rete tutte le attività lavorative e formative del territorio. Quando tutte le istituzioni, il Comune della Spezia, la Regione Liguria, e il mondo delle imprese, in questo caso la Sanlorenzo, lavorano in squadra, il risultato per il nostro territorio è garantito. Un ringraziamento all’assessore Ilaria Cavo, alla mia vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Genziana Giacomelli, Confindustria e la Sanlorenzo che hanno creduto e promosso questo progetto".