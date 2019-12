Peracchini: "C'è un futuro migliore per Atc "

La Spezia - "Durante i tradizionali incontri natalizi è naturale fare il bilancio dell’anno: si guarda al futuro con speranza perché il Natale chiude un ciclo ma allo stesso tempo se ne può aprire un altro, migliore. Credo che a distanza di 12 mesi quest’anno ci possiamo scambiare gli auguri con maggiore serenità grazie all’operazione di inhouse dell’azienda. Dare una garanzia per dieci anni, prorogabili per altri cinque secondo me è una di quelle sfide che può davvero contribuire a dare una prospettiva ad Atc e un futuro migliore". Nelle consuete visite istituzionali, il sindaco Pierluigi Peracchini ha scambiato ieri mattina gli auguri di buon Natale con il personale di Atc Esercizio nel deposito e nelle officine di Via Lunigiana e a seguire negli uffici di via Giacomo Leopardi, insieme al Presidente Gianfranco Bianchi e all’amministratore delegato Francesco Masinelli. "Abbiamo lavorato tanto e sempre con grande serietà e responsabilità, per questo voglio ringraziare il gruppo dirigent perché è una sfida che hanno accettato e portato a termine. Fare entrare il privato in Atc - ha proseguito il primo cittadino - era forse la scelta più facile ma la possibilità che solo in parte il personale sarebbe stato tutelato era troppo pesante sul piatto della bilancia, e questo lo voglio ribadire con forza. La situazione dell’azienda era difficile, ma siamo riusciti a ribaltare la situazione: ora con l’inhouse bisogna essere prudenti, responsabili e seri ma un futuro per Atc c’è e ancora più importante, è un futuro migliore che c’è per tutti: dipendenti, autisti, meccanici, cittadini che usufruiscono del servizio. Chiudiamo un anno con il segno più e con la consapevolezza che ci sono tutte le premesse per un anno migliore".