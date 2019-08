Per poter diventare "maestro artigiano" bisogna fare domanda

La Spezia - Al via le domande da presentare alla Camera di Commercio per ottenere la qualifica di “Maestro Artigiano”.

Per ottenere il riconoscimento di "Maestro Artigiano" e poterlo usare nella propria attività, è necessario svolgere un'attività nel settore dell’artigianato artistico da almeno sette anni e dimostrare la professionalità acquisita con diplomi, attestati o, meglio ancora, con l'attestato già ottenuto del Marchio “Artigiani in Liguria” che, ricordiamo, consente all’impresa di ottenere un contributo a fondo perduto per investimenti in attrezzature.

Il bando prevede la scadenza del 6 settembre quale termine ultimo per consegnare le richieste dei nuovi “maestri artigiani” alle CCIAA; poi dopo una verifica delle domande presentate, a fine ottobre, presso il palazzo della Borsa di Genova, la presentazione del “marchio pasticceri” e la consegna dei diploma ai nuovi maestri artigiani.

La Confartigianato della Spezia è a disposizione delle imprese interessate ad ottenere la qualifica di Maestro Artigiano. Per ulteriori informazioni segreteria@confartigianato.laspezia.it o chiamare i numeri 0187/286638-286653