Pensione ricalcolata ad ex arsenalotto ammalato per esposizione all'amianto

La Spezia - La Corte dei Conti della Liguria ha deciso di accordare ad un ex dipendente dell’Arsenale Militare Marittimo della

Spezia il diritto a vedersi ricalcolato la propria pensione perché ammalatosi durante il compimento del proprio compito di istituto. La Federazione Nazionale Pensionati (Fnp) ha già contribuito, con l’aiuto del proprio Ufficio Legale, a far ottenere ai propri iscritti benefici in termini di aumento dell’assegno pensionistico, ma la novità che viene segnalata in questo caso è costituita dal fatto che per la prima volta anche chi si è ammalato a causa dell’esposizione all’amianto

scoprendo la patologia molto tempo dopo il pensionamento ha diritto al risarcimento del danno.



Pertanto non solo chi è stato esposto all’amianto per un periodo di dieci anni durante il proprio lavoro ha diritto ai

riconoscimenti di legge. La Corte dei Conti, Sezione di Genova, con il proprio pronunciamento, ed è questa la portata

innovativa della decisione, ha confermato che ci si possa ammalare anche dopo molti anni essere entrati in contatto con la sostanza “killer”, ma ciò non toglie che il diritto al risarcimento operi a distanza di tempo. La Fnp con l’avvocato Cosimo Novelli, difensore del pensionato che ha visto riconosciuto il proprio diritto, continua a offrire a tutti gli interessati la propria assistenza mettendo a disposizione i propri professionisti. "La vittoria legale assume un valore molto importante perché riguarda la salute dei nostri pensionati" - dice Antonio Montani, segretario provinciale

Fnp-Cisl.