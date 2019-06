Pensione di cittadinanza, ecco come funziona

La durata di erogazione di questo sussidio è di un massimo di 18 mesi, terminati i quali si può procedere ad una nuova richiesta.

La Spezia - Oltre al reddito di cittadinanza il governo ha approvato la pensione di cittadinanza. Anche la pensione di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà che si rivolge alle famiglie a basso reddito. Tale sussidio, infatti, si differenzia dal Reddito di cittadinanza semplicemente perché è dedicato a quei nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più membri di età pari o superiore ai 65 anni; questi nuclei andranno a ricevere un sussidio che integrerà il reddito familiare. La durata di erogazione di questo sussidio è di un massimo di 18 mesi, terminati i quali si può procedere ad una nuova richiesta. La pensione di cittadinanza viene erogata a partire dal mese successivo alla sua richiesta.



Per ricevere il sussidio è necessario essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Ue o extracomunitari ma in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni; avere un reddito ISEE certificato inferiore a 9.360 euro; avere un patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa d’abitazione) inferiore a 30 mila euro; avere un patrimonio mobiliare inferiore a 6 mila euro o a 5 mila euro in caso di presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare; avere un reddito familiare non superiore a 7.560 euro o a 9.360 euro nel caso di nuclei in affitto.



La domanda per la pensione di cittadinanza può essere presentata tramite lo sportello del Patronato Inapa. Dal recepimento della domanda, l’Inps ha poi 5 giorni di tempo per analizzarla; in caso di esito positivo il sussidio verrà erogato su una carta elettronica a partire dal mese successivo a quello della richiesta. La carta verrà utilizzata, naturalmente, per procedere agli acquisti e l’importo mensile massimo che potrà essere prelevato è di 100 euro.

Per avere ulteriori informazioni e presentare la domanda è possibile telefonare al Patronato Inapa Tel. 0187.286668 – e-mail: inapa@confartigianato.laspezia.it – banci@confartigianato.laspezia.it



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona alla quale il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente comunicazione al mittente. Confartigianato accompagna le aziende per la gestione della fatturazione elettronica.