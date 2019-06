Patto UBI-Confcommercio per il Welfare aziendale

L'intesa offre alle oltre duemila aziende associate una consulenza mirata all’adozione di servizi innovativi a disposizione delle aziende e dei dipendenti, dall’assistenza sanitaria al tempo libero.

La Spezia - Guidare e supportare le imprese che vogliono adottare una soluzione di welfare aziendale per incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori. Con questo obiettivo Confcommercio Imprese per l’Italia - La Spezia e UBI Banca hanno firmato un accordo per promuovere, fra le oltre duemila imprese associate e i loro dipendenti, la possibilità di adottare al proprio interno soluzioni innovative di welfare aziendale.



UBI Banca, grazie alla divisione specializzata UBI Welfare, offre un servizio di consulenza evoluta e completa, con soluzioni integrate e personalizzate per imprese di grandi, medie e piccole dimensioni. Confcommercio la Spezia è l’associazione rappresentativa delle imprese spezzine che operano nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Sino ad oggi sono stati siglati accordi con numerose e significative associazioni datoriali e territoriali in molteplici settori e aree del Paese e quello con Confcommercio La Spezia è il primo accordo siglato da UBI Banca con un’associazione di categoria in Liguria. L’offerta della Banca è finalizzata a realizzare un ecosistema territoriale che coinvolge, favorendone lo sviluppo, clienti e fornitori dei beni e servizi welfare. UBI Banca rende disponibile a Confcommercio La Spezia e ai suoi Associati:



- una piattaforma ricca di strumenti educational ed operativi denominata “UBI Welfare Network”, che con facilità abiliterà l’adesione agli ambiti di beneficio della vigente normativa, attraverso la contrattazione territoriale già realizzata nel territorio o attraverso la contrattazione di secondo livello,

- la possibilità di aderire al progetto “Welfare sotto casa”, una iniziativa volta ad ampliare la spendibilità dei crediti welfare in ottica di prossimità, permettendo alle imprese associate di proporsi come fornitori dei propri beni e servizi compatibili con la normativa di riferimento, attraverso modalità voucher.



La disponibilità di servizi di qualità sul territorio può facilmente soddisfare i bisogni personali e familiari, con particolare riferimento ai servizi che possono incidere sulla qualità della vita: assistenza sanitaria, pensioni e previdenza integrativa, sostegno al reddito, istruzione, tempo libero, cultura, acquisto di beni e servizi, cura della famiglia. Dal punto di vista operativo, l’imprenditore può contare su una gestione complessiva del piano di welfare aziendale che permette di minimizzare gli oneri amministrativi e operativi a suo carico, mentre il lavoratore dispone di una piattaforma facile da usare e sempre accessibile da PC, tablet e smartphone, con un servizio di assistenza costante.



“Con questo accordo UBI Banca rafforza il suo legame strategico con la Liguria - afferma Rossella Leidi, Chief Wealth & Welfare Officer di UBI Banca - ribadendo il protagonismo delle PMI nel tessuto economico e sociale di questa regione. La trasformazione economica e tecnologica e l’evoluzione delle relazioni industriali impongono uno sviluppo anche di piani welfare privati: l’obiettivo di questa collaborazione è quello di valorizzare ancora di più il territorio, contribuendo alla competitività delle imprese e al benessere dei lavoratori e delle loro famiglie”.



“Con questa firma Confcommercio vuole avviare una fase di crescita culturale sul tema del welfare aziendale - dichiara Gianfranco Bianchi, Presidente di Confcommercio La Spezia - Un tema importante che è sempre stato poco considerato ma che è uno dei pochi oggi a liberare parte delle retribuzioni dalla pressione fiscale. Questo significa più soldi ai dipendenti e meno costi alle imprese. In particolare questa piattaforma è ritenuta da Confcommercio ideale per la tipologia dimensionale delle imprese associate in quanto consente a ciascuno di costruire la piattaforma per conto proprio, senza l’obbligo di aderire a convenzioni con imprese con cui non si collabora. Si tratta di un nuovo modello di economica circolare al quale anche le imprese, pur non avendo eventualmente dipendenti con la possibilità di accedere al welfare, divengono soggetti attivi di questo percorso, diventando loro stesse fornitrici”.