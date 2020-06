Patronati e Caaf: "Siamo oberati di lavoro, abbiate pazienza..."

La Spezia - “Gli uffici e gli sportelli di Patronato Inca e Caaf nelle ultime settimane sono stati letteralmente presi d'assalto; noi ce la mettiamo tutta per fornire un servizio di qualità, chiediamo però pazienza e collaborazione da parte degli utenti” Così la Segreteria della Cgil spezzina in una nota che prosegue: “L'emergenza covid ci impone tutta una serie di procedure da rispettare, va da sé che i tempi di attesa e di espletazione delle pratiche subiscono un rallentamento. A questo si aggiunge una mole di servizi che sarebbe complicato gestire anche in un periodo normale. Ci siamo attrezzati per fare fronte alle indennità previste dai vari decreti covid e ci stiamo preparando per la campagna degli assegni familiari. Per l'IMU, ad esempio, abbiamo aperto due sabati in via straordinaria; cerchiamo ogni giorno ed in tutti i modi di venire incontro alle esigenze di pensionati, lavoratori, precari. I nostri operatori sostengono da mesi uno sforzo straordinario, hanno lavorato anche durante il lockdown, ed adesso l'impegno è ulteriormente aumentato. La Cgil e i suoi uffici sono e saranno sempre al servizio degli utenti e della qualità, siamo certi che con la collaborazione di tutti si potrà affrontare questo periodo difficile nel migliore dei modi.”