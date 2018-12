Passione e una birra pluripremiata all'Agroalimentare

Tra i produttori anche una giovane della Val di Vara, Elisa Lavagnino, diventata birraia. Da Cia Liguria: "Nonostante le difficoltà aumenta la produzione".

La Spezia - Gusti sapori e birrifici non mancano all'Agroalimentare in Piazza Europa fino al 16 dicembre. Tra gli stand spuntano anche i produttori locali e tra di loro c'è anche l'esperienza di Elisa Lavagnino e dei suoi compagni dell'azienda "La taverna del Vara".

"Per questo natale - racconta Elisa a Città della Spezia - abbiamo lanciato la "Castelu". Si tratta di una birra con la melata di bosco della Val di Vara dell'azienda agricola "Le bosche", cannella e un pepe che spezza il dolce. E' una birra che si può abbinare a qualsiasi pranzo natalizio. Per la produzione è stato un anno di grande crescita - prosegue Elisa - abbiamo aumentato di quasi diecimila litri".



Il progetto di Elisa è ambizioso, importante di vita. La produzione di birra non è semplice. La birra "Casta" è uno dei fiori all'occhiello dell'azienda e ha ottenuto anche una serie di premi importanti. E l'auspicio di Cia Liguria è che le possa essere riconosciuto il marchio di "Birrifico agricolo" perché produce luppolo e grani locali.

A supporto dei suoi associati anche Cia Liguria. Alessandro Ferrante, presidente della sezione del Levante, ha fatto il punto della situazione. "L'agroalimentare rappresenta una vetrina di eccellenza per tutti i produttori - ha spiegato - ed è una vittoria che sia tornata in città, perché è questa la sede preposta ai mercati natalizi, non possono essere trasferiti lontano. Il risultato di quest'anno è buono. Ora bisogna ripartire per fare un'iniziativa importante per il mondo agricolo spezzino da qui al prossimo anno".