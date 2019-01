Pasini e Beghé i presidenti di Federalberghi e giovani albergatori

La Spezia - Eletti i nuovi presidenti di Federalberghi e Giovani Albergatori. Il consiglio direttivo ha scelto che alla guida dei due comitati venisse confermato Valerio Beghé ed eletto Marco Pasini. L’assemblea generale dei soci si è svolta la scorsa settimana e prima della nomina dei presidenti, sono stati eletti i due consigli direttivi. Oltre al presidente Pasini, Federalberghi è formato da Domenico Balbiano, Enrico Ghironi, Abramo Prandi, Cristina Raso, Dario Tognelli e Dante Venturini. "Ritorno a rivestire la carica di presidente Federalberghi La Spezia dopo quasi un decennio – ha detto Pasini -. Ringrazio sia il Presidente uscente Abramo Prandi per il fattivo impegno svolto sia l’ex presidente Emilio Della Croce. Entrambi pregevoli esempi e maestri per tutti gli albergatori della nostra Provincia. In questo difficile momento storico, sia a livello economico che sociale, coadiuvato dall’intero consiglio e dai Giovani albergatori, spero di poter rappresentare le esigenze e le proposte delle imprese ricettive associate nei confronti delle istituzioni e organizzazioni affinché l’intero settore possa risolvere le criticità del presente per affrontare le sfide del futuro", ha concluso Marco Pasini.



Formano invece il comitato dei giovani albergatori, oltre al presidente Beghé confermato al suo secondo mandato, Cesare Biggi ed Elenia Paganini. "Ringrazio il presidente uscente di Federalberghi Abramo Prandi per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – ha detto Valerio Beghé -. Prandi è stato per tutti un grande esempio di dedizione e lavoro. Faccio altresì un grande in bocca al lupo al nuovo presidente Marco Pasini. Sono davvero felice di lavorare con lui e di poterlo aiutare nelle sue attività. L’augurio è che sempre più giovani inizino l’attività associativa con Federalberghi, che svolge anche un importante attività ai fini formativi. Con i giovani albergatori della Liguria, insieme ai presidenti, svogliamo infatti una continua formazione per i manager alberghieri".