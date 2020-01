Partono i saldi, Spezia e i suoi commercianti sono pronti

La Spezia - Saldi. Cinque lettere che fanno illuminare gli occhi alle fashin victim e a chi aspetta per acquistare quei prodotti notati qualche mese prima. La prima ondata di sconti, in Liguria, partirà domani e anche alla Spezia si cominciano ad attrezzare le vetrine con le scritte che annunciano le percentuali di sconto.

Mentre i commercianti si attrezzano sono anche già partiti i controlli delle squadre amministrative della Polizia municipale per controllare che tutto vada per il meglio e che nessuno cerchi di fare il furbo cambiando targhette e prezzi. Un costume non consono ai commercianti autoctoni salvo rarissime eccezzioni.

La scontisitca nelle prime settimane parte dal 30 per cento con una percentuale maggiore se si trovano capi unici con picchi fino al 50 per cento. Dopo le feste comunque i commercianti sono pronti e aspettano a braccia aperte i consumatori. Qualche apertura ci sarà anche domenica 5 gennaio.

"Molti di noi - spiega Claudia Petricciani presidente del Civ Spezia in centro - saranno aperti anche lunedì 6 gennaio per l'epifania. Possiamo dire che i consumi del Natale sono stati in linea con l'anno scorso anche un po' di preoccupazione l'ha generata il Black Firday, perché applicare sconti poche settimane prima di un periodo che storicamente muove in consumi può mettere in difficoltà . Abbiamo buone aspettative per i saldi e molti di noi partiranno con sconti dal 30 fino al 50 per cento. Se poi l'amministrazione vorrà avanzare anche delle proposte a sostegno del commercio saremo più che disponibili".