Partite Iva in piazza: "Portare la tassazione al 35 per cento"

La Spezia - "Basta! Attività chiusa per protesta! Oggi non lavoriamo per lo Stato" Il Consorzio "Spezia Vivi il Centro" organizza per giovedì 20 febbraio, a partire dalle 9, la protesta delle Partite Iva in conseguenza del delicato periodo. La manifestazione si svolgerà in Piazza Europa: "Senza colori politici o di altro tipo e contro nessuno, ma solo nell'intento di manifestare semplicemente quelli che sono i nostri problemi legati alle attività delle partite iva. Precisiamo che la scelta della piazza è legata strettamente ad una questione di facilità di raggiungimento e di sicurezza e non di protesta verso il Comune". Dicono no alla tassazione al 70 per cento, basta all'anticipo Iva, no all'obbligo del pagamento elettronico e allo scontrino lotteria.