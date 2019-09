Parte un nuovo corso ex-Rec

La Spezia - Devi aprire un bar, un ristorante o un’attività alimentare? Iscriviti subito al corso SAB (ex Rec) che inizierà lunedì 30 settembre. Tutti coloro che intendo aprire un pubblico esercizio, un bar od un ristorante, devono frequentare un corso di abilitazione all’attività di somministrazione ed al commercio di alimenti e bevande (ex REC) e sostenere poi un esame di qualificazione. Confartigianato organizza il corso abilitante, valido in tutta Italia, presso la propria sede di via Fontevivo, 19, alla Spezia, della durata di 100 ore. Il corso fornisce la preparazione necessaria per chi decide di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore alimentare. Queste le principali materie trattate: amministrazione e contabilità, merceologia, disciplina del commercio, legislazione fiscale, legislazione igienico-sanitaria, normativa in materia di prevenzione infortuni, ecc. Per iscrizioni è possibile chiamare l’Ufficio Formazione Confartigianato, Sara Bocchia, tel. 0187.286648 e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it