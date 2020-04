Parrucchieri ed estetisti a domicilio, Confartigianato: "Noi assolutamente contrari"

La Spezia - Confartigianato desidera rassicurare parrucchieri ed estetiste. "Sono riportate notizie relative alla possibilità di lavorare a domicilio da lunedì 27 aprile, come era stato paventato venerdì sera in ambito regionale". Si legge in una nota dell'associazione di categoria che prosegue: " Confartigianato La Spezia è intervenuta ieri sera nei confronti della Regione Liguria per illustrare la nostra contrarietà, oltre ai divieti di carattere igienico sanitario. Stiamo lavorando per anticipare l’apertura delle nostre attività lavorando su disciplinari condivisi nel rispetto dei decreti nazionali. Ringraziamo il Presidente Giovanni Toti per avere subito compreso già in nottata le nostre ragioni. Invitiamo tutti gli acconciatori e le estetiste a rimanere in contatto con l’Associazione per prepararci assieme alla vicina riapertura". Per ogni ulteriori informazioni è possibile tel. 0187.286655 0187.286632.