Parco del Colombaio, si va verso la stipula dell'intesa con Lya srl

La Spezia - Il Servizio Patrimonio del Comune della Spezia ha approvato le carte del contratto di affidamento del Parco del Colombaio alla società Lya srl, amministrata da Luca Bergonzoli e Maximiliano Vannucci. La società, ad avvenuta stipula dell'intesa (demandata ad atti successivi), avrà in concessione le due caponiere (una adibita a spogliatoio calcetto, l'altra a magazzino), due campi da gioco polivalenti, i 18mila metri quadri di terreno recintato, in gran parte adibito a parco, l'area di sgambatura cani e quella parcheggio. La Lya sarà chiamata a osservare un piano di risanamento e di mantenimento. Si tratta di una concessione di sei anni con il possibile rinnovo di altri sei; canone annuale 5mila euro. La medesima società si è aggiudicata a titolo definitivo, sempre al Colombaio, la Casina Rossa. Nella determina si ricorda che il Parco del Colombaio "è destinato ad uso pubblico come punto di riferimento e di aggregazione per tutti i cittadini ed in particolare per la comunità locale. Compatibili con lo scopo della concessione saranno anche lo svolgimento di attività ricreative al fine di favorire un punto di riferimento e di aggregazione sociale per tutti i cittadini ed in particolare per quelli del quartiere".