Paolo Pellegrini nuovo responsabile commerciale del Terminal del Golfo

La Spezia - Paolo Pellegrini è il nuovo responsabile commerciale del TDG (Terminal del Golfo). Dopo alcuni anni come Amministratore Delegato di Master Projects & Logistics, società del Gruppo Tarros e una lunga carriera in aziende del settore marittimo e project cargo, avrà il compito di sviluppare l’attività commerciale nazionale ed internazionale del Terminal. TDG, società del Gruppo Tarros, fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni su misura, seguendo direttamente tutte le fasi del trasporto. Grazie ad equipaggiamenti ben diversificati e personale altamente specializzato, è in grado di prendere in carico l’imbarco, lo sbarco e la movimentazione di project cargo, rotabili, materiale siderurgico, merce varia e operazioni di stuffing e unstuffing per merci destinate all’imbarco nei terminals della Spezia.

Così Andrea Natale, Terminal Manager TDG: "Siamo felici di accogliere Paolo nella nostra squadra: grazie alla sua professionalità rappresenta certamente un valore aggiunto per il nostro team ed il suo inserimento conferma la forte volontà del Gruppo Tarros di investire sul valore delle persone”.