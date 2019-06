Pannelli e dintorni, corso per installatore in Confartigianato

La Spezia - Nuova sessione in Confartigianato del corso “FER” (Fonti Energia Rinnovabile) per impiantisti idraulici ed elettrici . Il corso della durata di 16 ore, sarà articolato in due moduli da 8h ciascuno (area trasversale comune 8 ore, modulo specifico per macrotipologia 8 ore). La frequenza del corso è obbligatoria al 100%. Il corso è obbligatorio per tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 4, 1° comma, lett. a), b), c), e d) del DM 37/2008. IMPIANTI TERMOIDRAULICI (biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione, sistemi solari termici); IMPIANTI ELETTRICI (sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici).

ll Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti abilitativi) delle aziende che operano su queste tipologie di apparecchi deve effettuare il corso. Si sottolinea che i corsi validi per soddisfare tale adempimento sono solo quelli posti in essere da Enti accreditati dalla Regione Liguria: attenzione, quindi, ad eventuali altri percorsi effettuati da soggetti non idonei.

Per informazioni ed iscrizioni è necessario telefonare all'Ufficio Formazione Confartigianato, dott.ssa Sara Bocchia, tel 0187.286648 – e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it