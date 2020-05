Palmieri: "Soddisfatto del protocollo per la sicurezza dei lavoratori in Sanlorenzo"

La Spezia - "Come sappiamo oggi molte attività produttive riapriranno i battenti, la fermata dovuta al Covid-19 ci farà riflettere sull'aspetto della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Ad oggi gli Rls/Rlst/Rsu di Uiltec Cgil, Cisl e Uilm, insieme alla direzione aziendale ed i suoi Rspp e consulenti, hanno dato vita già da tempo ad un protocollo di eccellenza che esige per la ripresa lavorativa regole ferree volute dalle parti. Già da tempo si è potuto riprendere le attività aggiornando in anticipo i Dvr, e giocare di anticipo sui Dpcm emanati dal governo creando un coordinamento tra le parti sociali, medico competente, Rspp, direzione, consulenti, che mette in atto test sierologici a tutti i dipendenti diretti e indiretti prima dell'accesso in cantiere del gruppo Sanlorenzo". Lo rende noto Simone Palmieri, responsabile della Sicurezza sul lavoro di Uiltec Liguria.



"Gli Rls in campo affiancano gli Rspp nel quotidiano dando il loro supporto e valore aggiunto abbattendo il muro virtuale che spesso accadde venga tirato su da molte aziende. Questa e' stata la ricetta vincente che ha potuto articolare e sviluppare il protocollo di eccellenza tra parti sociali e azienda e vantare lo stesso come monito in tutti i cantieri navale nazionali.

Il coordinamento interno di tutte le sigle sindacali,azienda,ha portato alla messa in opera di termoscanner ad ogni ingrasso del gruppo alla distribuzione di Dpi a tutti i lavoratori diretti e indiretti consegnati a ciascuna persona previa l'attestazione di avvenuta consegna come richiesto. In qualità di coordinatore della sicurezza di Uiltec Liguria, capitanata da Salvatore Balestrino, sono soddisfatto e orgoglioso del lavoro svolto con i miei colleghi di tutte le sigle ai fini della sicurezza - conclude Palmieri -. La carta vincente di questo protocollo ritengo sia la cooperazione costante tra gli Rspp e Rls/Rsu in maniera capillare e sistematica che auspico rappresenti una grande vittoria e sia di auspicio a molte aziende che ad oggi tendono a non coinvolgere la figura Rls".