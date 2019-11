Palladino a Salerno per il Congresso della Federazione lavoratori pubblici

La Spezia - “Innovare la Pubblica Amministrazione per rilanciare il sistema Italia”, è il tema del quarto Congresso della Federazione Lavoratori Pubblici (Flp) che si è svolto a Salerno nei giorni 14-17 novembre. Quattro giorni di full immersion, oltre duecento dirigenti sindacali, presenti Ministri e Politici di settore, tavoli tematici e confronti aperti. Tutto finalizzato all’innovamento della Pubblica Amministrazione. La federazione, come ha spiegato il suo segretario generale, Marco Carlomagno, immagina pubbliche amministrazioni moderne, che dialoghino tra loro e con gli utenti. “Riportare al centro dell’azione politica la persona, il cittadino, non mantenere la macchina burocratica attuale che è frutto di un patto scellerato tra cattiva politica, cattivo sindacalismo e cattiva amministrazione".



“Giorni intensi ma importanti, permeati da obiettivi e significato, una lucida visione di quello che dovrà essere la pubblica amministrazione e gli “uomini” che la comporranno. Porto sul mio territorio la testimonianza di una FLP attenta alle esigenze dei lavoratori e preparata all’interazione di qualsiasi livello” - ueste le parole del segretario Provinciale Palladino. In questa occasione la Federazione ha presentato, dopo 20 anni, il nuovo logo, come a voler simboleggiare, ispirare e proiettare l'Italia verso il futuro.