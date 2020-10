Paghe e contributi, al via il corso in Confcommercio

La Spezia - Al via il corso di paghe e contributi firmato Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Le lezioni avranno inizio martedì 3 novembre nella sede di Confcommercio, in via Fontevivo. Il corso avrà una durata totale di venti ore.



Il corso base “Paghe e contributi” si propone di formare in modo teorico e pratico una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione di paghe e contributi, partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere all’elaborazione della busta paga.



Chi fosse interessato all’iscrizione può quindi contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero 0187 5985101 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it