Pagamenti in materia di ambiente, il promemoria

La Spezia - L'Ufficio Ambiente Confartiginato ricorda che il 30 aprile è la data entro la quale le imprese sono tenute ad effettuare comunicazioni o pagamenti in materia di ambiente. Vediamo di elencarli e di commentarli: Albo Gestori Ambientali: versamento del diritto annuale per che trasporta rifiuti in c/proprio e/o in c/terzi. Il pagamento si può effettuare solo accedendo alla

propria area personale sul sito dell'Albo nazionale Gestori Ambientali. "Il mancato pagamento comporta la sospensione dell'impresa dall'Albo; nel caso di prolungata sospensione, l'Albo procede d'ufficio alla cancellazione dell'impresa; Emissioni in atmosfera: dichiarazioni relative ai consumi di materie prime e/o delle manutenzioni/sostituzioni dei filtri per l'anno 2019, ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata anche all'ufficio Ambiente della Provincia. L'omessa comunicazione comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 10.000,00 euro; MUD 2020: sono soggetti obbligati i produttori iniziali di rifiuti pericolosi; le imprese con più di

dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi", spiegano dall'associazione.



Per ulteriori informazioni sugli obblighi ambientali delle piccole imprese è possibile contattare l'Ufficio Ambiente Confartigianato, tel. 0187.286651-32 oppure scrivere una e-mail: ambiente@confartigianato.laspezia.it