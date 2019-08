Paga oraria, a Spezia i laureati 'danno' oltre due euro ai meno istruiti

La Spezia - Ammonta a poco più di undici euro – undici e dieci centesimi – la paga oraria lorda di un lavoratore spezzino. Lo dice Istat nel suo Rapporto annuale, che come sempre, accanto alle ampie dissertazioni di sapore nazionale piazza anche qualche indagine che si spinge più a fondo nei territori. Inutile dire che la retribuzione oraria media lorda sia maggiore al Centronord che al Centrosud. Ed è forse pleonastico anche sottolineare che tale valore in Liguria (dove guida Genova con 12 euro orari, seguita da Savona con 11.20 e con Imperia fanalino di coda a 10 e 60) sia generalmente più flebile rispetto al resto del Settentrione. Interessante andare a scandagliare i vari casi: sotto il cappello dello score medio finale spezzino, poco più di 11 euro, ci sono varie situazioni e statistiche che è utile e interessante menzionare. Innanzitutto quella legata al genere: per gli uomini la retribuzione oraria media lorda è di 11.68 euro, per le donne spezzine è di 10.54, con un gap di oltre un euro. In media, quindi, in una giornata lavorativa di 8 ore, un uomo porta a casa 9 euro abbondanti più di una lavoratrice donna: 45 a settimana, 180 al mese e così via.



La retribuzione oraria media di chi ha non più della licenza media è simile a quella media delle donne in generale: 10 euro e 58 cent. Per i diplomati il valore è sensibilmente più alto: 11 euro e 47. Laureati e oltre: 12 euro e 77 centesimi all'ora, in media. I 'vicini' della provincia di Massa Carrara hanno un valore complessivo medio di 11.18 centesimi all'ora e 'paghe' generalmente più basse per diplomati (11.39) e laureati (12.17), a più generose per chi si è fermato alla terza media o ancora meno (10.92). Lo Spezzino, con i suoi 11.10 euro di retribuzione oraria, si trova su un piano simile a quello delle province di Gorizia (11.11), Verano Cusio Ossola (11.16), Val d'Aosta (11.18), le menzionate Savona e Massa Carrara, e anche la capitale Roma (11.22). Guidano questa particolare classifica il Trentino (12.49), Milano (12.45), Lecco (12.40) e Reggio Emilia (12.32). La stragrande maggioranza delle province del Nord è sopra gli 11 euro e mezzo, mentre al centro si danza un po' al di sopra (come diverse province toscane) e un po' al disotto degli 11. Al Sud la retribuzione oraria media maggiore è quella di Potenza: 10 euro e 80.