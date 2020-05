Pa social day, la Camera di commercio c'è

La Spezia - Il 20 maggio torna PA SOCIAL DAY, terza edizione dell’evento nazionale dedicato alla comunicazione e informazione digitale ideato e organizzato dall’Associazione PA Social, che andrà in scena completamente online, in diretta dalle 9 alle 19, live sulle pagine Facebook, YouTube dell'Associazione PaSocial e sulla pagina dedicata www.pasocial.info, con aggiornamenti costanti su tutti profili social con hashtag #pasocial. Una grande tavola rotonda online a cui prenderanno parte comunicatori, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, manager, enti pubblici, utilities, imprese.

In questa edizione del PA Social Day, saranno approfonditi numerosi argomenti legati al tema dell’emergenza: dalla sanità alla gestione di emergenze ed eventi, dallo smart working alle opportunità del digitale, dalla lotta alla disinformazione al turismo, dalla nuova legge di riforma della comunicazione pubblica alla sostenibilità, dal rilancio delle città alla comunicazione di genere, dal rapporto tra giornalismo e social alla gestione delle community social, dalla partecipazione sociale al cultural heritage marketing alla cultura accessibile all’innovazione nei servizi digitali, dalla media education alla reputazione digitale degli enti pubblici.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona partecipa all'iniziativa insieme alla Camera di Genova, con un approfondimento sul tema “Innovazione nei servizi digitali”. Questo il programma degli interventi:

Il Cassetto digitale del cittadino imprenditore. Un esempio di digitalizzazione di servizi essenziali per le imprese - Paolo Fiorenzani, Project Manager InfoCamere

Chatbot per la PA: dalla teoria alla pratica - Giuseppe Cosentino e Cinzia Arcidiacono, MC2 Web Agency

Comunicare nelle emergenze con l’aiuto del digitale: Anna Galleano, Digital Coordinator PID - Punto Impresa Digitale CCIAA di Genova

Tecnologia, velocità e potenza di calcolo, armi digitali con cui andare oltre #Covid19 - Enrico Molinari, Team Digital Coordinator PID – Punto Impresa Digitale CCIAA Riviere di Liguria.

Alla pagina web https://www.pasocial.info/pa-social-day-2020/ è possibile consultare il programma dell’intera giornata.