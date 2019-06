Ottimi risultati al Click-Day del bando Inail per le imprese seguite da Cna

La Spezia - “Cetus e Cna La Spezia negli ultimi anni hanno provveduto a sviluppare consulenze e pratiche sia in riferimento al Bando ISI INAIL che per la riduzione del premio Inail OT24 – spiega il referente Cetus La Spezia Pasquale Cariulo -. Si tratta di contributi ad investimenti nel primo caso e agevolazioni per chi ha investito nel secondo. La principale criticità del bando ISI è da sempre stata la modalità di formazioni delle graduatorie basata sulla velocità di invio con il cosiddetto click-day. Tale modalità ha in passato scoraggiato le imprese ma, non demordendo ed affinando sempre più le metodiche negli anni, abbiamo aumentato sia il numero di pratiche espletate che la percentuale di attribuzione di posizioni utili in graduatoria e quest’anno, superando le più rosee aspettative: tutte le pratiche inviate dagli uffici Cetus Cna si sono collocate in posizione utile. Le imprese che hanno progettato investimenti o certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dovranno ora passare l’istruttoria tecnica per ottenere l’auspicata contribuzione del 65% delle spese di progetto. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – conclude Cariulo - data la fondamentale importanza che promuoviamo all’incentivazione di investimenti in sicurezza in modo tale da migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro”. CNA Cetus vi aspetta nella propria nuova sede in via XXIV Maggio n 346 alla Spezia (stesso stabile Cna angolo via XXIV maggio - via Padre Giuliani) telefono 0187.984273 / mail: cetus.sp@cna.it.