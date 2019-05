Osvalda Brancaleone nuova segretaria Uil Poste La Spezia

La Spezia - “La segreteria regionale della Uil Poste è lieta di annunciare che Osvalda Brancaleone ha assunto un ruolo attivo e centrale nella grande famiglia della Uil Poste accettando la carica di segretario provinciale del nostro sindacato per il territorio della Spezia – dichiara Fernando Medaglia, segretario generale Uil Poste Liguria -. Si tratta di una carica impegnativa e molto influente nella strategia complessiva della Uil Poste regionale e nello sforzo di armonizzare le risorse del sindacato su tutti i territori”.



La neo segretaria provinciale vanta un curriculum postale di tutto rispetto, che le consentirà di comprendere al meglio le problematiche delle varie branche di una azienda sempre più multiforme. La Brancaleone entrata in Poste Italiane nel 2004, inizialmente lavorando come portalettere per poi passare alle lavorazioni interne, sempre nel settore corrispondenza. In seguito, forte anche del suo titolo di studio di analista contabile, è passata alla sportelleria ed attualmente presta servizio nell'ufficio centrale di La Spezia.



“La segreteria regionale e le altre segreterie provinciali danno quindi il benvenuto a Osvalda nell'organigramma della nostra sigla e le fanno i nostri migliori auguri di un lavoro proficuo e gratificante”, conclude Medaglia.