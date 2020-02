Oss, i sindacati chiedono un incontro a Toti: "Altrimenti valuteremo azioni di protesta"

La Spezia - Le segreterie sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti e Fials Servizi dopo l'incontro tenutosi in data 19 febbraio, in considerazione della legge regionale approvata dal consiglio regionale in data 19 dicembre 2019 che consentirebbe la costituzione di una società in house a tutela degli Oss attualmente impegnati in Asl 5, ribadiscono la improrogabile necessità a sollecitare ulteriormente un incontro con il presidente della Regione Liguria Toti per l'apertura del tavolo regionale per avviare lo studio di fattibilità per lai costituzione dell'agenzia in house con reclutamento del personale attraverso clausola sociale.



A fronte di una precedente analoga richiesta a fissare quanto prima un urgente incontro ovviamente dopo avere rispettato i termini di legge dalla pubblicazione della legge stessa fissata per la fine di febbraio, oggi siamo a richiamare formalmente la richiesta stessa attraverso le segreterie regionali, preoccupati fortemente dell'assenza di riscontro da parte della Regione.

"Ribadiamo come già condiviso in assemblea con i lavoratori - affermano le sigle - che in caso di mancato riscontro a questa nuova richiesta entro la prima settimana di marzo 2020, verrà convocata assemblea generale unitaria dei lavoratori interessati, per definire le eventuali azioni da intraprendere a difesa del posto di lavoro dei 158 Oss impegnati presso la Asl 5".