Operatori discordi sulla sospensione dell'imposta di soggiorno

La Spezia - Si è riunito stamani, a Palazzo civico, in seduta straordinaria, il tavolo tecnico del turismo. All’ordine del giorno le iniziative da intraprendere, insieme agli operatori del settore, a seguito della situazione sanitaria che sta interessando il nostro Paese. Situazione che, a detta delle associazioni di categoria, sta mettendo a dura prova l’economia, anche turistica locale, per il numero di disdette nelle prenotazioni e sta contando preoccupanti ricadute anche sull’indotto.



L’assessore al Turismo, Paolo Asti, dopo aver ascoltato le associazioni presenti, ha ribadito come sia importante fornire all’esterno un’immagine del territorio sicura e ospitale, e ha assunto l’impegno di farsi da portavoce in Regione delle istanze pervenute, già nell’incontro previsto a Genova per venerdì 6 marzo.



Assessore e associazioni di categoria hanno convenuto come in questo caso si dimostri ancora una volta la necessità di una struttura di regia locale, quale la Dmo, capace di coordinare le azioni tra operatori e istituzioni di tutto il territorio. La proposta di sospensione della tassa di soggiorno, formulata da alcuni operatori, non ha trovato la condivisione da parte di tutti gli attori del tavolo. Al fine di monitorare la situazione il tavolo stesso si riunirà nuovamente sabato 7 marzo.



Si è concordato inoltre di promuovere una comunicazione efficace capace di infondere un messaggio di positività e di tranquillità in favore della fruizione da parte dei turisti di tutto il territorio.

"Ho colto positivamente la volontà di fare squadra in modo costruttivo in favore del territorio e della sua economia da parte di tutti gli operatori. Il turismo è divenuto un volano troppo importante per l’economica locale, per questo non possiamo vanificare il lavoro fatto insieme in questi anni", dichiara l’assessore Asti.