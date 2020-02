Operatore macchine, corso gratuito con Cisita rivolto a disoccupati e inoccupati

La Spezia - Cisita, nell'ambito di 'Operazione formarsi per occuparsi', lancia un corso completamente gratuito per 'Montatore e installatore di macchine e impianti – Operatore macchine a controllo numerico'. Destinatari: 20 disoccupati/inoccupati di età compresa tra i 25 - 39 di età. Requisiti: disoccupati/inoccupati residenti e/o domiciliati in Liguria in possesso di Diploma di ISS - Istruzione Secondaria Superiore di 2°grado ad indirizzo Tecnico e/o Industria e artigianato e/o maturità Scientifica e/o Qualifica di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale ad indirizzo tecnico. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale percentuale. Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.



Il percorso formativo avrà una durata di 800 ore di cui 560 ore di teoria e attività pratiche di laboratorio e 240 ore di stage/tirocinio curriculare. Al termine del percorso sarà possibile attivare un periodo di Tirocinio di inserimento lavorativo/Work-esperiences in azienda della durata variabile, da 3 a 6 mesi,secondo quanto previsto dalla normativa regionale n. 1186 del 28/12/2017. Il progetto discende da un accordo sindacale, della sezione meccanica di Confindustria La Spezia, che prevede l’inserimento di minimo di 7 allievi idonei alla fine del percorso formativo,che potranno essere assunti con contratti a tempo indeterminato/Apprendistato o con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 (sei) mesi. Gli eventuali rapporti lavorativi a tempo parziale non saranno inferiori alle 24 ore settimanali. Sede corso :aule didattiche presso CISITA - Formazione Superiore - Via del Molo 1/A – La Spezia - laboratorio attrezzati presso Arsenale M.M. – La Spezia.



Corsi sono completamente gratuiti. Progetto cofinanziato dall'Unione europea.

Apertura iscrizioni: dal 10 Febbraio 2020 al 6 Marzo 2020

Scadenza bando: 6 Marzo 2020 ore 12.00 - Inizio corso previsto: 6 Aprile 2020

Attestato previsto: Qualifica professionale (previo superamento dell’esame finale)

Montatore e installatore di macchine e impianti

Id.scheda 08-004 Laboratorio professioni Regione Liguria

Cod. ISTAT 6.2.3.3.2 – Installatori e montatori di macchinari ed impianti industriali

Operatore macchine a controllo numerico

Id.scheda 08-005 Laboratorio professioni Regione Liguria

Cod. ISTAT 7.2.1.1.0 - Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali



Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 6 Marzo 2020 corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura , in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16); curriculum secondo il modello Europass CV; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stato di disoccupazione/non occupazione(DID Online o iscrizione MIATTIVO); fotocopia del titolo di studio; 2 foto tessere.

Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, test psicoattitudinali e di lingua inglese, colloqui di gruppo e/o individuali, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso medico del lavoro e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR 445/2000 .

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a partire dal 10 Febbraio 2020 a CISITA - Formazione Superiore Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-17.00

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.cisita.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione.