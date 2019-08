Open Fiber raggiunge La Spezia

La Spezia - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, continua ad estendere la connettività ultraveloce sul territorio italiano e raggiunge La Spezia, centro portuale di primo piano in ambito mercantile, civile e militare, con i servizi in fibra fino a 1 Gigabit di Open Fiber, disponibili direttamente nelle aziende e nelle abitazioni dei cittadini attraverso la tecnologia Fiber To-The-Home (FTTH).



Wind Tre e Open Fiber, dopo aver già collegato numerose località italiane, con la presenza anche alla Spezia ampliano la copertura in fibra in Liguria, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione e supporta una elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo. La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta “Fibra 1000” a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone con “Super Fibra” a brand 3.