Oltre un quinto delle abitazioni spezzine è nato prima del 1919

La Spezia - Rimettere in moto l'economia andando a svecchiare il patrimonio edilizio italiano: questo il principale obbiettivo del cosiddetto ecobonus 110, che guarda in particolare a lavori di miglioramento energetico e ambientale. Caldaie, cappotti, pompe di calore, fotovoltaico e così via. Aspetti in merito ai quali immobili stagionati hanno probabilmente molto da imparare. Ma quanto è vecchio il patrimonio edilizio nazionale? La situazione, desumibile da dati Eurostat ben affrontati dal Sole24Ore, è abbastanza variegate. La maggior parte degli immobili dell'Italia centrosettentrionale risale a prima del 1919, benché in alzune zone del nord dominino le costruzioni anni Sessanta. In molte aree del sud si è costruito invece negli anni Settanta. Ci sono poi casi particolari come quello delle zone terremotate, dove giocoforza ci si trova di fronte a un recente ricostruito. Nel resto d'Europa gli Stati con case e palazzi più antichi sono Regno Unito e Francia, assieme ad alcune zone dell'ex Germania Est.



E nella nostra provincia, quale è la situazione? Circa 28.500 edifici risalgono a prima del 1919 e un 21.400 al periodo 1920-1945. Ben 22mila sono stati edificati nel quindicennio successivo al secondo conflitto mondiale e addirittura 25.300 sono stati tirati su dal 1961 al 1970. Negli anni Settanta invece si costruito meno: siamo sui 15.600 edifici. Negli anni Ottanta lo spezzino conta un po' meno di 8mila edificazioni, negli anni Novanta si scende a 5.600. La rilevazione riferisce poi di circa 3mila costruzioni nel primo lustro del nuovo millennio e di 3.400 abitazioni sorte dopo il 2006. Si evince quindi che, da un lato, il decennio con più immobili residenziali edificati, nello Spezzino, è stato quello 1961-70, con numeri maggiori rispetto al pur 'prolifico' quindicennio immediatamente successivo al dopoguerra. E ancora, il 21.5 per cento del residenziale provinciale ha visto la luce prima del 1919, scontando quindi oltre un secolo di vita. E quasi il 37 per cento del patrimonio esistente è spuntato prima della fine della seconda guerra mondiale.