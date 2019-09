Oltre mezzo milione di terreni all'asta

La Spezia - La candela vergine si consuma, le offerte si rincorrono. Tempo di aste per il Comune della Spezia. Quattro i lotti di beni immobili che saranno banditi il prossimo 11 ottobre nella sala multimediale di Palazzo civico a partire dalle 10.00. Il primo lotto consiste in due terreni contigui in Via Raspolini attualmente dati in concessione per uso agricolo: si parte da 39.600 euro per entrambi. Il lotto numero due ha ben altra conistenza: siamo in Via Pitelli e sul piatto ci sono oltre 6mila metri quadrati di terreni comunali attualmente non utilizzati dall'ente e quindi messi all'asta. A un prezzo base certo non leggero: 529.800 euro. Il lotto tre parte da 32mila euro e consiste nell'area di 'sedime bar' da 94 metri quadrati in Piazza Caduti della Libertà, lato Via Veneto. Chiude il quarto e ultimo lotto: qui abbiamo terreni in precedenza facenti parte dell'area Enel, in Via Valdilocchi. Si parte da 166mila euro e spiccioli.



Le perizie di stima e le planimetrie sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del Comune della Spezia, Piazzale Giovanni XXIII n. 7, previo contatto con il Dott. Luca Ghelardi (0187/727919 - email luca.ghelardi@comune.sp.it). Il bando d’asta pubblica e la modulistica per partecipare alla stessa sono scaricabila dall’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e dal sito internet dell'ente. Visite e sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con l’Ufficio del C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Per partecipare all'asta sarà necessario operare un deposito cauzionale corrispondente al 10 per cento dell’importo stabilito quale base d’asta.