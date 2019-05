Oltre il cavalcavia, un Miglio Blu visibile da Google Earth

Viale San Bartolomeo vuole diventare la strada più importante della nautica mondiale. Sull’onda di un settore in crescita. Maggiani (CNA): “Apriamoci a nuove opportunità”.

La Spezia - La scelta della Spezia come sede della presentazione del focus CNA sulla nautica da diporto non è casuale. La città ospita già le più importanti realtà produttive al mondo nel settore dei mega yacht. Ora vuole cercare il vero salto di qualità, vuole renderle visibili. Indossare la corona di regina dei super yacht. “Di fatto il settore più importante per la nostra economia - dice il sindaco Pierluigi Peracchini - che ci pone in primo piano in una sfida mondiale. Da Fossamastra a Muggiano nascerà il nostro Miglio Blu che presto sarà presentato con la Regione Liguria”. Nuove strade, nuovi marciapiedi, nuova segnaletica per indicare i cantieri e un colore di fondo che individuerà l’area anche dall’alto. Visibile persino da Google Earth.

Un’onda che prova ad andare di pari passo con la ripresa del settore, se è vero che al 2023 si tornerà ai livelli pre crisi in termini di fatturato a livello mondiale. In Italia la crescita è continuata anche nel 2018 nonostante due trimestri in recessione tecnica per il Paese. “Tira un buon vento soprattutto per i grandi yacht - illustra Lorenzo Pollicardo, direttore tecnico Sybass - ma il mercato si fa complesso perché i produttori attivi diminuiscono. Bisogna strutturassi per competere su un piano globale”.



Non solo i cantieri storici. Nella costruzione delle unità sopra i 30 metri è essenziale il contributo delle micro e piccole imprese, che spesso operano fuori cantiere. Vele, motori, eliche e strumentazioni di bordo gonfiano i numeri del mondo della nautica pur provenendo da settori ISTAT che non rientrano in quello della costruzione di unità da diporto. Sfuggenti ma fondamentali. “Artigianalità, innovazione e qualità sono la sintesi di questo Made in Italy - spiega Antonio Murzi del centro studi CNA - Sono presenti in ogni fase della filiera fino al refit. Hanno particolarmente patito la crisi, una su cinque è scomparsa tra 2009 e 2016, ma oggi si stanno strutturando sempre più mostrando maggiore capacità di reazione”.

La nautica di oggi non è quella di prima del 2008. Lo sa Fabio Piacenti, presidente Eures, che ha organizzato sette focus group in altrettante città italiane tra cui La Spezia. “Produzione e servizi si vanno separando - spiega - La crescita di una non comporta necessariamente la crescita dei secondi. Manca una ripresa del mercato interno nonostante i primi segnali di crescita”. Le incertezze del mercato (ci sarà una nuova crisi?) e la tendenza ad affittare piuttosto che ad acquistare completano il quadro. I piccoli produttori artigiani lavorano sempre più al servizio della funzione manageriale svolta dal grande cantiere. “La politica deve favorire il mondo della subfornitura - continua - Servono meno burocrazia, un fisco più amico e iniziative legate alla stagionalità”.



Una delle voci sottolineate è il superamento delle aree demaniali sottoutilizzate. Qualcosa che alla Spezia apre un mondo, tra servitù militari e future dismissioni di zone industriali. “La richiesta di spazi nel golfo è sempre più pressante così come i posti barca alle Cinque Terre. Penso a un nuovo parco della nautica nel Magra - dice Federica Maggiani, presidente di CNA La Spezia - La Spezia è in controtendenza, qui i servizi crescono quanto la produzione. Questo significa che ce la sappiamo fare. Possiamo vantare una storia, ma dobbiamo abbracciare tutta una serie di nuove opportunità che sta a noi investigare”.

Mancano gli alberghi per poter ospitare iniziative di caratura nazionale e internazionale per esempio. Poi ci sono opportunità a volte anche da immaginare. Oppure da farsi raccontare da chi le ha viste in pratica altrove, da Viareggio ai Caraibi. “Credo che La Spezia possa portare una grande contributo ai cantieri nel campo del refit. Spesso i comandanti e gli equipaggi hanno forte voce in capitolo nella scelta di dove portare le barche in sosta - spiega Alessandro Diomedi, direttore vendite di Baglietto da qualche mese in città - Un passaparola che sarebbe importante intercettare”.



Andrea Bonatti