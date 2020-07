Olivocoltura, la formazione te la paga il Psr

La Spezia - C'è ancora tempo per partecipare al bando finalizzato al sostegno della formazione in materia di recupero degli oliveti, tradizionale cultura ligure e mediterranea che spesso, travolta dai tempo, non trova più l'attenzione e la cura di un tempo. Le risorse, 15mila euro in tutto, arrivano dal Psr – Programma sviluppo rurale e il bando è stato attivato dal Gal - Gruppo azione locale della Spezia in qualità di soggetto responsabile dell’attuazione della strategia di sviluppo locale 'Montagne, coste e valli spezzine'. L'opportunità è rivolta a imprenditori agricoli, singoli e associati, e per ogni impresa possono partecipare anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all’Inps. E’ ammessa la partecipazione, per ogni singola impresa, al massimo di quattro persone, compreso il titolare/rappresentante legale.



Il bando, in particolare, si propone di finanziare (sostenendo fino all'80 per cento della spesa ammissibile) momenti formativi incentrati sulle tematiche relative alle azioni di recupero di oliveti abbandonati, in particolare sul trasferimento di innovazione in tecnologie e sistemi di coltivazione, compresa la prevenzione e la lotta fitosanitaria, la post raccolta, la conservazione, la trasformazione dei prodotti e la gestione sostenibile delle risorse naturali, dell’ambiente, del paesaggio rurale. C'è tempo per fare domanda fino al 31 agosto prossimo.

Dettagli e modulistica a questo link: http://www.galprovincialaspezia.it/bandi/bandi-attivi/progetto-02-recupero-oliveti-abbandonati-attivita-formativa/?