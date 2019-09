Olive, una provincia da 16mila quintali

La Spezia - Se la vendemmia è la pratica e il rituale di fine estate, la raccolta delle olive, che entrerà nel vivo tra qualche settimana, è uno dei simboli dell'autunno. E anche la Liguria, terra d'olivi, si prepara ad alleggerire i rami dell'albero simbolo della civiltà mediterranea, tra mani proteste, teli distesi e strumenti più o meno tecnologici. Ma che dimensione ha la raccolta di olive da olio nel nostro territorio? Nel 2018 la Liguria ne ha dato 190mila quintali, un quantitativo al quale lo Spezzino ha contribuito con quintali 16mila, seguendo le province di Imperia (80mila), Genova (60mila) e Savona (33mila), un quadro in linea con il 2017. Un valore prevedibilmente – vista la caratura mediterranea della Liguria – più alto ad esempio di due regioni confinanti come Piemonte (1.200) ed Emilia Romagna (74mila), ma sensibilmente più basso rispetto all'estesa, popolosa e olivicola Toscana, che nel 2018 ha fruttato oltre un milione e 200mila quintali di prodotto, 19.500 dei quali arrivano dalla provincia di Massa Carrara. Un po' più quindi che a Spezia.



Ma l'oliva non è solo da spremere per ottenere l'ottimo nettare che da secoli innaffia le pietanze italiane. C'è anche l'oliva da tavola che – guardando, come per il frutto da olio, ai dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica – non ha una produzione spezzina. Ma una produzione ligure naturalmente c'è e nel 2018 ha reso 22mila quintali, quasi un terzo in meno rispetto al totale di appena tre anni prima (32mila quintali nel 2015). La parte del leone la fa la provincia di Imperia, patria della taggiasca. Come lo Spezzino, risulta a bocca asciutta come olive da tavola anche la provincia apuana. Tra olive da olio e olive da tavola, la Liguria ha in produzione circa 16mila ettari, uno solo dei quali si estende nell'estremo levante.