Olio di CBD, utilizzi e benefici

La Spezia - Prima di cominciare a parlare dei benefici e di tutti i possibili utilizzi dell’olio di cbd occorre fare una piccola parentesi per menzionare gli effetti benefici di un suo componente: il CBD, per l’appunto.



Il CBD, o cannabidiolo è uno dei cannabinoidi presenti nella cannabis e nell’olio di cbd naturalmente. A differenza di un altro componente: il THC, il CBD non possiede effetti psicotropi e per questo e altre ragioni è oggetto di numerosi studi e attenzioni dall’intera comunità scientifica e non solo.



Le numerose ricerche riguardanti il cbd, hanno messo in evidenza i diversi benefici di questa sostanza. Tra le diverse declinazioni, una delle più chiacchierate è quella dell’olio di cbd, che non va confuso però con l’olio di canapa classico, il quale avvolte contiene percentuali di THC diverse.



La produzione di questo olio deve infatti rispettare una serie di standard durante l’intera filiera. Dopo aver valutato i momenti ideali per la raccolta e per l’asciugatura, si procede con la produzione dell’olio di CBD.



Come agisce l’olio di cbd sul nostro organismo?

Il cannabidiolo (CBD) componente dell’olio di CBD (come già specificato prima) agisce sul sistema endocannabinoide in modo benefico con una funzione fisiologica. Le altre sostanze presenti possono comportare notevoli benefici sul dolore, anche se non si deve pensare che l’olio di cbd abbia le stesse funzioni analgesiche di un farmaco.



Tra le diverse tipologie di utilizzo dell’olio di cbd, possiamo pensare sia alla somministrazione per via orale che alla sua applicazione direttamente sulla pelle. Si suppone che se somministrato per via sublinguale (sotto la lingua) i suoi effetti si manifestino più rapidamente.



Sull’insorgenza di tali effetti, sono inoltre decisivi fattori come la concentrazione di cbd, il peso corporeo e il metabolismo.



Quali sono le percentuali e le tipologie di olio di cbd più adatte a me?

La filiera del cbd e dell’olio di cbd è molto ampia e le sue tipologie sono svariate. É importante sapere che gli oli di cannabidiolo che si trovano in commercio sono il risultato di una diluizione con un olio vettore, in grado di non alterare e di esaltare le proprietà del cbd stesso.



Non esiste un olio di cbd migliore di un altro ma ne esistono diverse tipologie con diverse concentrazioni tra le cui scegliere.



Il CBD può essere addizionato a svariati oli, potenziando le loro naturali proprietà. Addizionato all’olio di canapa, per esempio, ricco di acidi grassi essenziali, di omega 3 e omega 6, è molto conosciuto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questa tipologia di olio è per esempio molto utilizzata nel mondo della cosmesi per contrastare l’invecchiamento della pelle.



Esistono anche oli di cbd addizionati all’olio di cocco, questo rimane più inodore rispetto ad altre varietà. Anche l’olio di cocco è molto utilizzato nella cosmesi (come ristrutturante per capelli danneggiati, come struccante o come balsamo per le labbra etc..) e viene altresì utilizzato nella preparazione dei dolci e nella cottura dei cibi grazie alle sue caratteristiche organolettiche.



Un altro tipo di olio di CBD è quello con l’olio d’oliva, alimento imprescindibile della dieta mediterranea, è molto utilizzato da solo in cucina per il suo elevato punto di fumo (210 gradi per l’olio extravergine di oliva), ed è da sempre esaltato per le sue qualità; la ricchezza di acido oleico e il quantitativo di grassi monoinsaturi sono solo alcune.



Come già accennato, la tipologia di pianta e le tipologie di lavorazione possono dare origine a diversi oli, ognuno dei quali con caratteristiche, proprietà e potenziali benefici peculiari.



Benefici dell’olio di cbd sull’uomo e poi?

Abbiamo già menzionato alcune proprietà dell’olio di cbd nei paragrafi precedenti. Diversi studi ipotizzano le sue proprietà antiossidanti contro i radicali liberi, per esempio e per la sua concentrazione di vitamina C e di vitamina E.



Alcune ricerche recenti, si sono concentrate sulle sue proprietà ansiolitiche e rilassanti, ritenute capaci di migliorare la qualità del sonno.



Olio di cbd per gli animali? Per quali?

Dopo aver evidenziato e analizzato alcune tipologie di olio di cbd, alcuni metodi di utilizzo e benefici sull’uomo, possiamo introdurre anche quelli riscontrati sugli animali domestici.



Non diversamente agli effetti riscontrati sull’uomo, l’olio di cbd può interagire sul sistema endocannabinoide dei nostri animali domestici, come regolatore dell’umore, rilassante, antidolorifico e su altre funzioni fisiologiche.



Per somministrare la giusta dose di olio di CBD ad un cane o ad un gatto, è però opportuno calcolare bene i dosaggi, utilizzando il contagocce e misurando il peso corporeo e l’età del vostro amico a quattro zampe, per esempio.



Uno dei modi per farlo assumere al vostro animale domestico è mescolarlo con il cibo e se necessario, potete chiedere consiglio ad un veterinario e aumentare progressivamente la frequenza di somministrazione con il passare delle settimane.



L’olio di cbd può essere utilizzato anche come integratore alimentare, proprio per la sua alta concentrazione di vitamine e di omega 3 e 6, ma anche come antidolorifico e rilassante.



Molte persone somministrano regolarmente olio di cbd ai loro animali, mentre altre preferiscono farlo in casi sporadici, nei viaggi in macchina, per esempio, sembra aiutare i nostri amici a quattro zampe a trascorrere il viaggio con meno agitazione, facendoli vivere con più tranquillità anche i tragitti più turbolenti.



Qualsiasi sia il tipo di utilizzo che preferite per voi, topico, orale o per i vostri animali domestici, è importante che indirizziate i vostri acquisti su siti specializzati, come Justbob per esempio, per essere certi di trovare un olio di cbd, o un prodotto a base di canapa light tra i migliori sul mercato per qualità e certificazioni controllate.