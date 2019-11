Odori molesti in androni e condomini, l'altra faccia del food. Come adeguarsi

La Spezia - L’esplosione delle attività dedicate al cibo e alla somministrazione stanno cambiando il centro storico. Questo è un dato di fatto ma le insidie sono dietro l’angolo soprattutto quando si preparano i cibi. Lo sanno bene a Confartigianato la Spezia, in Comune e più di tutti gli imprenditori che hanno deciso di investire nel settore anche alla luce del recente rapporto dedicato al tempo libero (clicca qui).

Insomma, se alla Spezia c’è davvero l’imbarazzo della scelta su cosa fare sono le strutture, fisiche, che ospitano queste attività che hanno a che fare con una norma non semplicissima da applicare nel caso in cui si avvertissero odori che invadono cortili e androni delle scale.

“Negli ultimi anni - ha spiegato Enrico Taponecco, responsabile Ambiente e Sicurezza Confartigianato – in città questo problema è molto più sentito. E’ oggetto di grandi discussioni ed è un nostro compito dare le corrette linee guida e riguarda direttamente le attività presenti nei centri storici. E’ difficile intervenire, talvolta, perché spesso i fumi e odori importanti appena vengono intercettati vanno eliminati. La Cassazione in merito è stata chiara: se arriva la segnalazione dei cittadini bisogna intervenire in maniera tempestiva. Immaginiamoci però alle strutture dove vengono applicate queste modifiche, spesso si tratta di locali storici e di fondi costruiti prima della guerra se si pensa a realtà come le Cinque Terre e ai borghi dell’entroterra. Diventa molto difficile poter installare filtri nelle canne fumarie oppure sui tetti andando incontro anche ai vincoli paesaggistici, alla stabilità della struttura stessa”.



Il “caso tipo” è stato illustrato, a margine del seminario, dall’avvocato Laura Niggi dirigente al Commercio in Comune alla Spezia: “Capita spesso che un fondo commerciale già esistente passi dal commercio al dettaglio alla ristorazione. Chiaramente questo implica delle norme precise da rispettare. Si tratta di un effetto legato soprattutto all’esplosione del food in centro, aprono infatti nuovi insediamenti (bar e ristoranti, ndr) a volte anche in fondi commerciali a ciò non adibiti. Spesso è necessario adeguare l’impiantistica per la cottura dei cibi ad esempio. La prima cosa da fare è mettersi in regola: spesso abbiamo lamentele da parte dei condomini per le esalazioni”.



Massimiliano Pollese è coordinatore della struttura complessa Igiene e Sanità pubblica dell’Asl 5 spezzino ha fatto un punto della situazione su tutta la provincia. “Il nostro è un ruolo di vigilanza che ascolta i cittadini, i comitati che pongono delle problematiche legati agli odori molesti. Ci attiviamo assieme al Comune per trovare le giuste soluzioni. Il nostro intendimento è quello di raggiungere un livello di equilibrio tra le esigenze della produzione e dei cittadini”.

“Abbiamo iniziato un percorso - ha proseguito Pollese - , non facile. Fino a poco tempo fa c’era poca attenzione a questo tipo di problema. Le sentenze della Cassazione in merito hanno dato indicazioni ben precise: possono coesistere le attività produttive e i cittadini senza che abbiano molestia o disagio. Le attività produttive sono aumentate molto in alcune zone della città: friggitorie, take away. Realtà che in passato, dunque non esistevano”.