Occupazione, guidano capoluogo e Santo Stefano

La Spezia - Chi è che ha un lavoro? Chi fa la dichiarazione dei redditi. Partendo da questa buona approssimazione IlSole24Ore, precisamente la sua sezione Infodata, lavorando su dati di Istat e del Ministero dell'Economia, ha effettuato una mappa che va a scandagliare addirittura comune per comune chi tra i 15 e i 64 anni ha un impiego e chi invece è al palo. Per partire, il dato generale: secondo l'indagine, il tasso di occupazione nazionale è pari al 61 e mezzo per cento, con le regioni del Sud in sofferenza rispetto a quelle settentrionali. Un'asticella sotto alla quale si trova un buon numero di comuni dello Spezzino, principalmente in Val di Vara: Varese Ligure e Maissana sono sul 51 per cento, Rocchetta sul 54.5, Zignago fa 58, Calice e Carrodano 59,. E Bolano, sotto di un soffio è al 61.3. Sempre sotto il fatidico 61.5 stanno Vernazza (54.6) e, di poco, Monterosso (60.5).



Stando all'indagine, il tasso più alto di occupati lo fa registrare il comune di Santo Stefano di Magra, con il 68.9 per cento, mezzo punto sopra il capoluogo La Spezia. Il terzo valore più alto? Quello di Vezzano, al 67.8. Sarzana, secondo centro della provincia, fa 64.5 per cento (valori simili per Lerici e Porto Venere). E in Val di Vara dove, come detto, i valori sono sotto il 61.5 o tiepidamente sopra, spicca tuttavia il quasi 67 per cento brugnatese. Mentre in una Val di Magra in discreta salute è Arcola (62.8) a mostrarsi un po' più fragile. Tra Riviera e Cinque Terre, infine, svetta il 66 per cento abbondante di Riomaggiore.